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الإثنين، 31-10-2022 03:37 م

الأميرة بسمة بنت طلال ترعى فعاليات البر والإحسان بعمان

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الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة في ضاحية الأمير حسن بعمان.

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وبدأت فعاليات الحملة، في مدرسة أسد بن فرات الأساسية، حيث تم توزيع ملابس الشتاء على طلبة المدرسة وعددهم 350 طالبا وطالبة.


وأعلنت سموها، بحضور عضو اللجنة العليا للحملة المهندس كمال العواملة، عن تنفيذ الحملة، لعدد من التدخلات لتحسين البيئة التعليمية في المدرسة، تشمل أعمال صيانة لعدد من المرافق، في إطار الشراكات بين الحملة والجهات الداعمة والمتطوعة.


والتقت سموها عضوات مجلس الأمهات في المدرسة، واستمعت لعرض حول دور المجلس في التعاون مع إدارة المدرسة، والمساعدة في تلبية احتياجاتها، وتحسين مخرجات العملية التعليمية فيها.


ويعمل مجلس الأمهات، بحسب عضواته، كحلقة وصل بين المدرسة وإدارتها من جهة، وأولياء الأمور من جهة أخرى، بهدف المساعدة في معالجة بعض التحديات التي تواجه الطلبة والكادر التعليمي، وتجويد العملية التعليمية.


كما يعمل المجلس على إيجاد حالة من العلاقة الإيجابية والبناءة بين المدرسة والمجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ ورش العمل والمحاضرات والأنشطة التوعوية والتثقيفية حول العديد من القضايا المجتمعية والتربوية والسلوكية.

 




 

 


 

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