الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

الوكيل الاخباري - شاركت سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الفاو، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، في المؤتمر الدولي للغابات الخامس عشر الذي عقد اخيرا في عاصمة جمهورية كوريا سيول، بمشاركة وفود من 142 دولة.



والقت سموها كلمة في المؤتمر الذي افتتحه الرئيس الكوري مون جاي ان، الذي انتهت ولاية رئاسته الأسبوع الماضي، أكدت فيها ضرورة العمل وبشكل موحد لوضع أجندة عالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي باستخدام منهجيات ووسائل ناجعة لبناء نظام بيئي سليم، الأمر الذي يستلزم وضع وتعديل الأطر القانونية والأخلاقية العالمية بالشكل الذي يساهم في تحسين الواقع البيئي ويحافظ على الطبيعة والتنوع الحيوي.

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