الثلاثاء 10-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

النائب العام : لا توقيف في محاولة الشروع بالانتحار

بيدرسون : الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا

بريطانيا : سنواصل دعم الدول المجاورة لسورية

عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

العراق يدعو المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين السوريين

الأمم المتحدة تدين أعمال العنف المتصاعدة في سريلانكا

الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

اول موجة حر تصل الاردن في هذا الموعد وتحذير من ضربات الشمس

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

الثلاثاء، 10-05-2022 04:40 م

الأميرة بسمة بنت علي تشارك في المؤتمر الدولي للغابات في سيول

w


الوكيل الاخباري - شاركت سمو الأميرة بسمة بنت علي، سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الفاو، مؤسس الحديقة النباتية الملكية، في المؤتمر الدولي للغابات الخامس عشر الذي عقد اخيرا في عاصمة جمهورية كوريا سيول، بمشاركة وفود من 142 دولة.

والقت سموها كلمة في المؤتمر الذي افتتحه الرئيس الكوري مون جاي ان، الذي انتهت ولاية رئاسته الأسبوع الماضي، أكدت فيها ضرورة العمل وبشكل موحد لوضع أجندة عالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي باستخدام منهجيات ووسائل ناجعة لبناء نظام بيئي سليم، الأمر الذي يستلزم وضع وتعديل الأطر القانونية والأخلاقية العالمية بالشكل الذي يساهم في تحسين الواقع البيئي ويحافظ على الطبيعة والتنوع الحيوي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
627a6e6338357

وزير التخطيط : الأردن أصدر 300 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين منذ 2016

1

النائب العام : لا توقيف في محاولة الشروع بالانتحار

1120211412141211609644

عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : ندرس تمديد أمر الدفاع 28 حتى نهاية العام

aatFCqTT4pr2BFlY4lMyHVJXX5Doxyvmq5ftMOpe

تعرّف على الفئات التي يمنع حبسها بسبب الدين - تفاصيل

52022892417998084685

تعميم من وزارة التربية حول عطلة المدارس