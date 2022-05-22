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الأحد، 22-05-2022 08:11 م

الأميرة بسمة تطلع على خدمات مركز الواحة في منطقة جبل بني حميدة

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الوكيل الاخباري - اطلعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة، وسفيرة النوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اليوم الأحد، على الخدمات التي يقدمها مركز "الواحة" لسيدات المجتمع المحلي في منطقة جبل بني حميدة بمحافظة مأدبا، والذي زارته اليوم الأحد، برفقة ممثل هيئة المتحدة للمرأة في الأردن زياد الشيخ، والسفير الأسترالي في عمان برنارد لينش، ورئيسة فريق الحوكمة والتنمية البشرية في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماري هورفر، ورئيسة إدارة تحسين الإنتاجية في وزارة التنمية الاجتماعية أروى الزبون.

وأشادت سموها بالنموذج الذي تشكله مراكز "الواحة"، في ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص من جهة، والجهات والمنظمات الدولية المعنية من جهة أخرى، مؤكدة في هذا الإطار أهمية التكامل في الأدوار بين المؤسسات المختلفة لتحقيق النتائج المرجوة ومواصلة النجاح وتحقيق الاستدامة لأي فكرة تنموية.

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