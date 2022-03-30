الأميرة بسمة تكرم الجهات الداعمة لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

الوكيل الاخباري - كرمت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، الجهات الداعمة لمسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لعام 2021، والجهات المشاركة فيها.



كما سلمت سموها، الدعم المخصص من ريع المسابقة لغرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم والبالغ 15386 دينارا، و70 ألف دينار لمدرسة الرجاء التابعة للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) في لواء الرصيفة، فيما كرمت سموها، أول دكتورة صماء في الأردن متخصصة في التربية الخاصة الدكتورة اسلام الجدوع.

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