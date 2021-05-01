السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 08:38 م

الأميرة بسمة: لا أراكم الله مكروهاً بعزيز

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الوكيل الاخباري - زارت الأميرة بسمة بنت طلال اليوم السبت، ضريح المغفور له الامير محمد بن طلال، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى الخميس الماضي، وشيع جثمانه يوم أمس الجمعة
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ونشرت الأميرة بسمة عبر صفحة مكتبها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا خلال الزيارة وكتبت: "قمت اليوم بزيارة ضريح المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته، أخي الحبيب الغالي، كم آلمني فقدانه"

وأضافت، "ورافقني أبنائي الأعزاء فرح الداغستاني وسعد الكردي"

وختمت بقولها، "لا أراكم الله مكروهاً بعزيز"

 




 

 


 

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