الأميرة دانا فراس تلتقي القنصل الأردني في بلغاريا

الوكيل الإخباري

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- التقت سمو الأميرة دانا فراس رئيس جمعية المحافظة على البترا وسفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة، اليوم الاثنين، القنصل الفخري الأردني في بلغاريا - صوفيا، الدكتور حسن البرماوي، الذي سلمها دعوة من الجانب البلغاري للمشاركة في المؤتمر السياحي في مدينة بازارجيك البلغارية.وأبدت سموها دعمها لتشجيع السياحة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التبادل الثقافي.وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجمعية ومنصة المغترب الأردني، والعمل على تعزيزه، بالتعاون مع القنصلية الأردنية في جمهورية بلغاريا.يذكر أن سمو الأميرة دانا فراس زارت جمهورية بلغاريا وشاركت بعدة مؤتمرات دولية كضيفة شرف ومتحدثة رئيسية.