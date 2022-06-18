الأميرة دانا فراس تلتقي وزير الثقافة الايطالي

الوكيل الاخباري - التقت سمو الأميرة دانا فراس، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمحافظة على البترا، ووزيرة الثقافة هيفاء النجار، أمس الجمعة، وزير الثقافة والأنشطة والسياحة الإيطالي داريو فرانشيسكيني في إطار مؤتمر وزراء الثقافة الأورومتوسطية الذي يعقد في مدينة نابولي.



وثمنت سمو الأميرة دانا فراس، بحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة، اليوم السبت، مشاركة الأردن في هذا المؤتمر، والتي تمثلت بالقطاعين الحكومي والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن وزارة الثقافة الإيطالية سعت خلال الفترة الماضية الى العمل على الشراكة والسير إلى الأمام في التعاون للمنطقة الأورومتوسطية ودمج الفنون مع الثقافة، والتأكيد على أن للثقافة دورا محوريا في عملية الاستدامة.

اضافة اعلان