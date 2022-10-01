الأميرة دينا تلقي كلمة خلال حفل عشاء المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان

الوكيل الإخباري - ألقت سمو الأميرة دينا مرعد، الرئيس الفخري للمنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان، الكلمة الرئيسية في حفل العشاء الذي أقامته المنظمة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها.

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وأشادت سموها، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، بما حققته المنظمة منذ تأسيسها من تقدم في علاج مرضى السرطان من خلال الأبحاث السريرية، والتي شملت مختلف أنواع الأورام والتخصصات العلاجية (متعددة التخصصات) على المستوى الدولي.



ولفتت إلى أن هذا الحفل يأتي تكريما للقائمين على المنظمة، منذ تأسيسها، الذين كان هدفهم في الحياة مساعدة وخدمة مرضى السرطان.



وثمنت سموها جهود سمو الأمير ألبرت الثاني، أمير موناكو، أثناء توليه رئاسة المنظمة منذ عام 2014، في تحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان.



وكانت سموها تسلمت الرئاسة الفخرية للمنظمة في عام 2021، خلفا لسمو الأمير ألبرت الثاني.