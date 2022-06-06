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الإثنين، 06-06-2022 09:27 م

الأميرة دينا مرعد ترعى إطلاق مبادرة متحدون ضد التبغ

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الوكيل الاخباري -  رعت سمو الأميرة دينا مرعد، اليوم الاثنين، حفل إطلاق مبادرة "متحدون ضد التبغ"، التي تستهدف الأردن وفلسطين ومصر والعراق، بتنظيم من الشبكة الشرق أوسطية (امفنت)، ومراكز بحوث أميركية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة فاتيل استراتيجيز، وبالتعاون مع منظمات إقليمية، ووزارات الصحة في تلك الدول.

وقالت سموها إن ظاهرة التدخين باتت تشكل خطرا على الدول والأفراد بشكل عام بسبب الأضرار الصحية الوخيمة والأمراض التي يحدثها التبغ، حيث أثبتت الدراسات خطورة التدخين على تصلب الشرايين وأمراض القلب وغيرها.

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