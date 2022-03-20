الأميرة رجوة بنت علي تكرم ناجيات من مرض السرطان بمناسبة عيد الأم

الوكيل الإخباري -

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كرمت سمو الأميرة رجوة بنت علي الهاشمي، اليوم الأحد، في مركز زها الثقافي عددا من الناجيات من مرض السرطان في احتفال بمناسبة عيد الأم.وهنأت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة النساء والأمهات المكافحات لهذا المرض، وباركت لهن اجتيازهن أصعب أنواع البلاء بإيمانهن وصبرهن.وبينت أن اليقين لدى هؤلاء النساء بالعودة سالمات إلى بيوتهن وأولادهن، جعلهن يواجهن أصعب الظروف وأشد الأوقات بعزم وكفاح وحسن الظن بالله عز وجل.وهنأت مديرة مركز زها الثقافي، رانيا صبيح، في كلمتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة عيد الأم.كما هنأت صبيح سمو الأميرة عالية الطباع رئيس مجلس الأشراف، زها منكو التي انشأت المركز بتبرع منها.وأكدت صبيح أن مركز زها هو أحد المبادرات الملكية السامية، والذي يقدم خدمات متميزة لتنمية قدرة الأطفال على الإبداع والابتكار.ولفتت إلى أن هذا العام اختار المركز تكريم سيدات ناجيات من مرض السرطان لعدة أسباب أهمها التوعية بهذا المرض، والتركيز على أهمية الفحص المبكر، إضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب سيدات مكافحات استطعن بإرادتهن القوية و عزمهن التغلب على المرض ليصبحن من الناجيات، وتشكل قصصهن تشكل إلهاما ودافعا لكل امرأة تكافح المرض لتنتصر عليه.ويعد هذا الحفل الرابع عشر على التوالي للمركز، إذ يقوم سنويا بالاحتفال بيوم المرأة وعيد الأم على مستوى الوطن في عمان والمحافظات ويجري خلاله تكريم عدد من السيدات والأمهات الرائدات في المجتمع الأردني.وألقى ضيف الشرف، في حفل هذا العام الشاعر والإعلامي زاهي وهبي، شعرا تحدث فيه عن الأم، فيما قدم الحفل الإعلامي هيثم البارودي.وفي ختام الحفل، جرى عرض فيلم عن الأمهات المكرمات، والبالغ عددهن 20 سيدة، تحدثن عن مسيرتهن خلال رحلة المعاناة والعلاج، والعزيمة لديهن لمواجهة المرض ومرحلة ما بعد الشفاء منه.كما اشتمل الحفل على عرض للأزياء الشعبية، إضافة إلى عروض فنية قدمتها فرقة مركز زها، كما جرى تكريم الشركاء الداعمين لها الحفل.