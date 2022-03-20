الأحد 20-03-2022
الوكيل الاخباري

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

الكويت: القطاع المصرفي بعد الجائحة أقوى وأفضل وأكثر مرونة

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

فرنسا تجمّد أصول البنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

توصية نيابية للحكومة بإلغاء ضريبة المبيعات على سلع أساسية غير مُعفاة

إطلاق تقرير الحريات الصحفية في العالم العربي للعامين الماضيين

الثلاثاء عطلة رسمية لجميع المدارس الحكومية والخاصة

عاجل

الملك يوجه بصرف 100 دينار للأسر المستفيدة من برنامج المعونات الشهريَّة

الأحد، 20-03-2022 03:41 م

الأميرة رجوة بنت علي تكرم ناجيات من مرض السرطان بمناسبة عيد الأم

919356_134587056734391_575391955_o


الوكيل الإخباري - كرمت سمو الأميرة رجوة بنت علي الهاشمي، اليوم الأحد، في مركز زها الثقافي عددا من الناجيات من مرض السرطان في احتفال بمناسبة عيد الأم.اضافة اعلان


وهنأت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة النساء والأمهات المكافحات لهذا المرض، وباركت لهن اجتيازهن أصعب أنواع البلاء بإيمانهن وصبرهن.

وبينت أن اليقين لدى هؤلاء النساء بالعودة سالمات إلى بيوتهن وأولادهن، جعلهن يواجهن أصعب الظروف وأشد الأوقات بعزم وكفاح وحسن الظن بالله عز وجل.

وهنأت مديرة مركز زها الثقافي، رانيا صبيح، في كلمتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، بمناسبة عيد الأم.

كما هنأت صبيح سمو الأميرة عالية الطباع رئيس مجلس الأشراف، زها منكو التي انشأت المركز بتبرع منها.

وأكدت صبيح أن مركز زها هو أحد المبادرات الملكية السامية، والذي يقدم خدمات متميزة لتنمية قدرة الأطفال على الإبداع والابتكار.

ولفتت إلى أن هذا العام اختار المركز تكريم سيدات ناجيات من مرض السرطان لعدة أسباب أهمها التوعية بهذا المرض، والتركيز على أهمية الفحص المبكر، إضافة إلى إلقاء الضوء على تجارب سيدات مكافحات استطعن بإرادتهن القوية و عزمهن التغلب على المرض ليصبحن من الناجيات، وتشكل قصصهن تشكل إلهاما ودافعا لكل امرأة تكافح المرض لتنتصر عليه.

ويعد هذا الحفل الرابع عشر على التوالي للمركز، إذ يقوم سنويا بالاحتفال بيوم المرأة وعيد الأم على مستوى الوطن في عمان والمحافظات ويجري خلاله تكريم عدد من السيدات والأمهات الرائدات في المجتمع الأردني.

وألقى ضيف الشرف، في حفل هذا العام الشاعر والإعلامي زاهي وهبي، شعرا تحدث فيه عن الأم، فيما قدم الحفل الإعلامي هيثم البارودي.

وفي ختام الحفل، جرى عرض فيلم عن الأمهات المكرمات، والبالغ عددهن 20 سيدة، تحدثن عن مسيرتهن خلال رحلة المعاناة والعلاج، والعزيمة لديهن لمواجهة المرض ومرحلة ما بعد الشفاء منه.

كما اشتمل الحفل على عرض للأزياء الشعبية، إضافة إلى عروض فنية قدمتها فرقة مركز زها، كما جرى تكريم الشركاء الداعمين لها الحفل.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202217114342307558582

القوات المسلحة تودع بعثة العمرة العسكرية 17

ggg

بأمر من الملك إنشاء وقفية لدراسة فكر الإمام النووي

3202217171446989248981

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة السلايطة

As-salt

39 مرشحا يتنافسون على رئاسة 9 بلديات في محافظة البلقاء

edfc24a3-7125-4395-a171-999d0068b4af

قريباً.. إنشاء متحف أثري في الرمثا

مدرسة

التربية : تأخير دوام بعض المدارس الأربعاء

أخبار متعلقة
resize

الأردن يستلم قطعا أثرية مستردة من أميركا الثلاثاء

تعبيرية

30 طفلاً تحت 12 عاماً تلقوا مطعوم كورونا في الأردن حتى الآن

IMG_9386

النقل البري: فتح باب التقديم لخدمات النقل المدرسي

274832402_2011908925638705_2320608398077958675_n

وصول حاملة مروحيات فرنسية إلى قاعدة العقبة - صور

0L5A1809

الأمانة تنظم معرض صور عمّانية ضمن فعاليات يوم المدينة

درب

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 12 من مشروع درب