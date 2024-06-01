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السبت، 01-06-2024 05:46 م

الأميرة ريم علي تفتتح فعاليات أكاديمية الدِّراية الإعلامية

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الوكيل الاخباري -افتتحت سمو الأميرة ريم علي، اليوم السبت، فعاليات أكاديمية الدراية الإعلامية الذي ينظمها معهد الإعلام الأردني، بالتعاون مع الجمعية العربية الأوروبية لباحثي الإعلام، ومعهد الصحافة النرويجي، ومنظمة اليونسكو.

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ويشارك بالفعالية 60 أستاذا أكاديميا وصحافيا وطالبا من الأردن والمغرب وتونس ولبنان والعراق ومصر وفلسطين وألمانيا، فيما حضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المعهد، وسفراء، ومسؤولون رسميون، ومنظمات المجتمع المدني.

 

 

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