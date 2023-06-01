الأميرة ريم علي تقدم نصيحة للآنسة رجوة

الوكيل الإخباري

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- قالت الأميرة ريم العلي، إننا نفتخر جميعا بسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الذي أخذ صفات والده جلالة الملك عبدالله وجده جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والذي يفتخر بحمله اسم جده.وأضافت الأميرة ريم علي: "رأيت الأمير الحسين إنسانا يسمع كثيرا ولديه اهتمام كبير بالجميع، حيث يعطي الحب والاهتمام لأولادنا رغم صغر سنهم، وكذلك أرى نفس الاهتمام من الأمير الحسين بالشعب الأردني وجميعنا نفتخر به، ونشعر بالانبساط والفرحة".وفي حديثها عن ليلة حناء الآنسة رجوة السيف قالت: "رأيت بالتأكيد الترحيب من العائلة بليلة الحناء بالآنسة رجوة ليس فقط من العائلة، بل من المجتمع كافة حيث كان هناك أناس من كافة المجتمع الأردني في ليلة الحناء والجميع رحب بها بشكل رائع".وأضافت: "أنا شخصيا متأكدة أنها على قدر المسؤولية، وأريد أن أقول مثلما يحبها الأمير حسين سيحبها الشعب الأردني".