الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

رينج روفر ستقل العروسين خلال الموكب الملكي

تفاصيل بذلة ولي العهد في حفل زفافه

مواطن عراقي مقيم بالاردن ينحر جملا احتفالا بزفاف ولي العهد

الأميرة عالية تستعيد ذكرياتها في قصر زهران

الملك والملكة يصلان إلى قصر زهران العامر

الخميس، 01-06-2023 02:58 م

الأميرة ريم علي تقدم نصيحة للآنسة رجوة

254847Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - قالت الأميرة ريم العلي، إننا نفتخر جميعا بسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الذي أخذ صفات والده جلالة الملك عبدالله وجده جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله، والذي يفتخر بحمله اسم جده.اضافة اعلان


وأضافت الأميرة ريم علي: "رأيت الأمير الحسين إنسانا يسمع كثيرا ولديه اهتمام كبير بالجميع، حيث يعطي الحب والاهتمام لأولادنا رغم صغر سنهم، وكذلك أرى نفس الاهتمام من الأمير الحسين بالشعب الأردني وجميعنا نفتخر به، ونشعر بالانبساط والفرحة".

وفي حديثها عن ليلة حناء الآنسة رجوة السيف قالت: "رأيت بالتأكيد الترحيب من العائلة بليلة الحناء بالآنسة رجوة ليس فقط من العائلة، بل من المجتمع كافة حيث كان هناك أناس من كافة المجتمع الأردني في ليلة الحناء والجميع رحب بها بشكل رائع".

وأضافت: "أنا شخصيا متأكدة أنها على قدر المسؤولية، وأريد أن أقول مثلما يحبها الأمير حسين سيحبها الشعب الأردني".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6478b39b0a8e9

الخصاونة يهنئ بزفاف ولي العهد

5202324215059672535041

الديوان الملكي يهنىء بمناسبة عقد قران ولي العهد

رجوة

إرادة ملكية بمنح لقب "أميرة" لرجوة آل سيف

1

الملك والأمير الحسن شاهدان على عقد قران ولي العهد

wwwwwwww

بدء مراسم عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف

9

وصول ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني الى قصر زهران

أخبار متعلقة
www

"الاقتصاد الرقمي" تحتفل بزفاف ولي العهد

1685439520470

الأزياء التراثية الأردنية حاضرة في المناسبات الوطنية

1685362114715

وزيرة الثقافة تشارك بلدية مأدبا الاحتفال بزفاف ولي العهد

MVC-023F

قصر زهران يشهد حفل زفاف ملكي جديد

image (7)

الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد

image - 2023-05-13T085125.021

ولي العهد يهنئ الأميرة سلمى بتخرجها