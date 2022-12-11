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الأحد، 11-12-2022 07:14 م

الأميرة سمية تترأس مشاركة الجمعية العلمية الملكية في المنتدى العالمي للعلوم بجنوب إفريقيا

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الوكيل الاخباري - ترأست سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، وفد الجمعية المشارك في جلسات المنتدى العالمي للعلوم (WSF 2022) ، الذي اختتمت أعماله يوم الجمعة الماضي، في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

وشاركت سمو الأميرة سمية، عضو اللجنة التوجيهية للمنتدى العالمي للعلوم، والوفد المرافق لها في فعاليات المنتدى الذي جاء بعنوان "العلم من أجل العدالة الاجتماعية".

ووفقا لبيان صحفي صدر عن الجمعية العلمية، اليوم الأحد، ناقشت سموها خلال لقائها برئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال حفل افتتاح المنتدى، مواضيع متعددة تهدف إلى تعزيز عمل المنتدى في المستقبل.

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