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الثلاثاء، 04-10-2022 05:54 م

الأميرة سمية تعلن خطوبة طارق ناصر جودة وزين أبو هنطش - صور

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الوكيل الاخباري - اعلنت سمو الاميرة سمية بنت الحسن خطوبة طارق نجلها ونجل الوزير الاسبق ناصر جودة على زين هادي أبو هنطش، بحضور صاحب السمو الملكي الامير الحسن بن طلال و الامراء.

وقالت الاميرة سمية :

من أجمل الأيام واسعدها بأنّ مَن الله علينا بفرحة ابننا الغالي طارق ناصر جودة بمناسبة قراءة الفاتحة على الغالية زين هادي أبو هنطش
الغوالي طارق وزين، ادعو الله ان يبارك في حياتكما ويغمر قلبكما حُلل من السعد والفرح. جمع الله بينكما على وئام وسكينة.. الحمدالله

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