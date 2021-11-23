الأميرة سمية : تلوث الهواء من أهم أسباب الوفيات في العالم

الوكيل الاخباري - قالت سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس الجمعية العلمية الملكية إن تلوث الهواء يُعَد من أهم أسباب الوفيات في العالم، إذ تشير الإحصائيات إلى وفاة 7 ملايين شخص سنوياً نتيجة أسباب تتعلق بنوعية الهواء المحيط وداخل المباني.



وأشارت سموها خلال رعايتها ورشة وطنية حول نوعية الهواء المحيط وداخل المباني وتأثيراته الصحية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة التركيز على الجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن (2.5 ميكرون PM2.5) والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة الإنسان خاصة الأطفال، مؤكدة أن هذه الجسيمات تستقر في الرئتين مسببةً أمراض تنفسية خطيرة.

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