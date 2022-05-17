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الثلاثاء، 17-05-2022 03:57 م

الأميرة سناء عاصم تفتتح مهرجان المدينة الدولي في إربد

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الوكيل الإخباري - ينطلق السبت 21 أيار/مايو 2022، مهرجان المدينة الدولي بمناسبة إربد عاصمة الثقافة العربية بتنظيم من مركز زها الثقافي، تحت رعاية سمو الأميرة سناء عاصم.

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ويأتي المهرجان للسنة الـ 16 على التوالي، الساعة 12 ظهرًا، حيث يتضمن المهرجان الذي تشارك فيه بالإضافة إلى الجناح الأردني عدة سفارات من دول عربية وآسيوية وأوروبية.


ويشتمل المهرجان على فعاليات ثقافية وفنية ومعرض للفنون التشكيلية والحرف اليدوية وعروض للأزياء التراثية وفرق تراثية فلكلورية وفرق الرقص الشعبي ومطابخ إنتاجية لدعم المجتمع المحلي.


كما تشارك في المهرجان وزارة الثقافة الأردنية ووزارتا السياحة والآثار والزراعة وكليات الآثار والفنون الجميلة والسياحة والآثار جامعة اليرموك وفريق الروبوت الآلي التابع لمركز زها وجمعيات خيرية وبمشاركة مشاريع صغيرة لسيدات من المجتمع المحلي.

 

 




 

 


 

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