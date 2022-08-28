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الأحد، 28-08-2022 04:50 م

الأميرة عالية الطباع ترعى حفل تكريم المدارس الفائزة بمبادرة سنبلة

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الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة عالية كريمة توفيق الطباع، اليوم الأحد، حفل تكريم المدارس الفائزة في مبادرة "سنبلة 2021-2022"، التي أطلقتها مؤسسة الجود للرعاية العلمية.

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وتهدف المبادرة، التي شارك فيها هذا العام 68 معلماً ومعلمة من 68 مدرسة حكومية، إلى غرس وتعزيز قيم الريادة والإبداع لدى معلمي ومعلمات المدارس الحكومية، ونشر ثقافة الريادة الاجتماعية لديهم من خلال التعاون مع المجتمع المحلي، ووضع الحلول العملية لبعض التحديات في المدارس وتنفيذها على أرض الواقع.


وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال الحفل، الذي أقيم في مدرسة الأميرة عالية الثانوية للبنات في اللويبدة، أهمية هذا النوع من المبادرات المجتمعية في إطلاق الطاقات الكامنة لدى المعلمين والطلبة في المدارس.


وقال إن وزارة التربية والتعليم تولي هذه المبادرات أهمية خاصة، وترحب بالعمل مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص للارتقاء بالعمل التربوي المدرسي.


بدوره، قال مدير مؤسسة الجود ماهر قدورة، إن مبادرة "سنبلة" تسعى إلى تحفيز الكادر التعليمي على تجاوز التحديات بالعمل والجهد التشاركي، وعكس تميز المعلمين والطلبة في البيئة المدرسية، مثلما تشجع على استثمار مهاراتهم وتطبيق أفكارهم على أرض الواقع باستخدام أدوات بسيطة وغير مكلفة.


وبين أن المؤسسة بصدد توسيع مظلة المبادرة للعام المقبل، بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المدارس والمعلمين والمعلمات والطلبة، بهدف ترسيخ ثقافة الإبداع كجزء من شخصياتهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة والحقيقية.


وتحدث خلال الحفل عدد من المعلمات اللواتي فازت أفكارهن الريادية في إطار المبادرة، وعرضن لمشاركتهن فيها والآثار الإيجابية للمبادرة على الهيئات التدريسية والطلبة، ودورها في مساعدتهن بالتغلب على بعض التحديات في البيئة المدرسية.

 




 

 


 

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