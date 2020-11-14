السبت 14-11-2020
الوكيل الاخباري

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السبت، 14-11-2020 01:36 م

الأميرة غيداء تطلق جائزة الحسين لأبحاث السرطان

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الوكيل الاخباري  – أطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، جائزة الحسين لأبحاث السرطان، تخليدا لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، ولترسيخ البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي.
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وقالت سمو الأميرة "تتشرف جائزة الحسين بحمل اسم الحسين بن طلال الذي آمن بأهمية الأبحاث، وواجه السّرطان بكلّ إيمان وعزيمة. هذه الجائزة ستُحدث تحوّلا في مسار الأبحاث في المنطقة العربيّة، وستكرّس جهودها من أجل التقدّم العلمي لإنقاذ الآلاف من مرضى السرطان".

وتستهدف الجائزة القادة والباحثين العلماء في الوطن العربي، في مجالات: المنحة البحثية، مشاريع الأبحاث المبتكرة، إنجاز العُمر، والتفوق المؤسسي. ويضم مجلس إدارة الجائزة نخبة من الباحثين والأطباء من مختلف أنحاء العالم برئاسة سمو الأميرة غيداء طلال.

للاطلاع على فيديو الجائزة الذي أطلقته سمو الأميرة في ذكرى ميلاد الملك الحسين، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.facebook.com/PrincessGhidaTalal/videos/2804915143119137 

للمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الجائزة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://www.kinghusseincanceraward.jo/en 

 




 

 


 

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