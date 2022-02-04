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الأميرة غيداء تطلق حملة الأردن يتحدى السرطان

الجمعة، 04-02-2022 03:42 م

الأميرة غيداء تطلق حملة الأردن يتحدى السرطان

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الوكيل الاخباري - أطلقت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حملة وطنية توعوية تحت شعار "الأردن يتحدى السرطان" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السّرطان الذي يصادف 4 شباط من كل عام.

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وتهدف الحملة، التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، إلى التشجيع على ممارسة عادات صحية سليمة من أجل الوقاية من السرطان.


وقالت سموها بهذه المناسبة "إننا سنواصل مكافحة السّرطان كلّ يوم وكلّ ساعة وكلّ لحظة من حياتنا إلى أن يأتي اليوم الذي نتغلّب به على السّرطان".


يذكر أن رسائل الحملة تركز على تشجيع الأفراد والمؤسسات بقطاعاتها المختلفة على القيام بتغيير سلوكياتهم اليومية، للمساهمة في رفع مستوى وعي المجتمع بنمط الحياة الصحية، وذلك من خلال اتخاذهم خيارات للحد من مخاطر السرطان منها: إجراء فحوص الكشف المبكر عن السّرطان، الإقلاع عن التدخين، اختيار الأغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والاشتراك في تأمين "رعاية" التكافلي الاجتماعي، والاهتمام بالصحة النفسية.

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