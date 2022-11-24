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الخميس، 24-11-2022 04:01 م

الأميرة منى الحسين ترعى الحفل الخيري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين

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الوكيل الإخباري - رعت سمو الأميرة منى الحسين، الرئيس الفخري لجمعية أهالي وأصدقاء الأشخاص المعوقين، اليوم الخميس، الحفل الخيري السنوي الذي نظمته الجمعية، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والداعمين وأهالي وأصدقاء ذوي الإعاقة.

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وثمنت رئيسة الجمعية، رهام عميش، في كلمة لها خلال الحفل، دعم سمو الأميرة منى الحسين المتواصل للجمعية، إيمانا منها بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى ما تقوم به من جهد في دعم القضايا الإنسانية.


وأشادت بالدور الكبير والمهم للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال البرامج المتعددة التي ينفذها لتمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم والتيسير عليهم، مثمنة دور وزارة التنمية الاجتماعية على دعمهما المستمر لبرامج الجمعية في السنوات الماضية، والذي كان له الأثر الطيب في مواصلة العطاء وخدمة ذوي الإعاقة.


وبينت عميش أن ريع الحفل يرصد لصالح البرامج المختلفة التي تشرف عليها الجمعية، من أجل تقديم أفضل الخدمات لذوي الإعاقة وتطويرها.


وفي نهاية الحفل، كرمت سمو الأميرة منى الحسين عددا من الجهات والأصدقاء الداعمين لبرامج الجمعية والذين كان لهم الإسهام في الاستمرار بتقديم الخدمة النوعية، معبرة عن شكرها لفندق روتانا لاستضافته للحفل السنوي ودعمهم لبرامج الجمعية.

 




 

 


 

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