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السبت، 19-03-2022 04:07 م

الأميرة منى الحسين تكرم ممرضات عملن بمواجهة كورونا

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الوكيل الاخباري - رعت الأميرة منى الحسين اليوم السبت، حفل تكريم الممرضات اللواتي عملن في مواجهة جائحة كورونا، بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات، بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم الذي أقامه ملتقى النساء العالمي بالتعاون مع المجلس التمريضي الأردني في مديرية الخدمات الطبية الملكية.

وبدأ الاحتفال بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.

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وقال العميد الطبيب زريقات: "إن قطاع التمريض بذل جهودا عظيمة في مواجهة جائحة كورونا والتي جاءت لتذكر العالم أجمع بأن القطاع الصحي المتمكن هو خط الدفاع الأول، وأن الكفاءات الطبية وأهمها التمريضية هي أهم عناصر النجاح لإنقاذ الأرواح واحتواء المرض ومنع تفشيه".

 

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