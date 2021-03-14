الأحد 14-03-2021
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الأحد، 14-03-2021 09:54 ص

في حادثة مستشفى السلط

الأمير الحسن : أعزي الوطن وكل أسرة فقدت غاليا- شاهد

حسن
الأمير الحسن


الوكيل الإخباري - عبّر الأمير الحسن بن طلال عن حزنه ، حيال حادثة مستشفى السلط ، التي راح ضحيتها (7) أشخاص من مصابي كورونا، أمس السبت ، إثر انقطاع الأكسجين.

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وكتب الأمير الحسن عبر موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك" ، اليوم الأحد، وفق رصد "الوكيل الإخباري" :

 

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ


أعزّي الوطن، وكلّ أسرة فقدتْ غاليًا وقد خيم الحزن على سماء البلقاء،
وكأني أرى الفقد يتضاعف ويتكاثر والحزن يفرد جناحه غيمةً سوداء.
ففي ذمة الله تلك الأرواح الطاهرة التي خسرناها اليوم في فاجعة السلط الأبية.
أسألُ الله أن تنقشع هذه الغمة، وتأخذ معها هذا الوباء المقيت، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يسعهم بواسع رحمته، وأن يحفظ الأردن الغالي وأبنائه وساكنيه من كلّ مكروه، إنّه مجيب الدعاء، وإنّا لله وإنا إليه راجعون.



 




 

 


 

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