الجمعة 04-08-2023
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الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

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الجمعة، 04-08-2023 11:04 ص

الأمير الحسن يحذر من منعطف حرج بشأن اللاجئين

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الوكيل الاخباري - حذر سمو الأمير الحسن من "منعطف حرج" جراء تقليص المساعدات الدولية للاجئين في الأردن، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات في التمويل تهدد وجودهم.

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وقال الأمير الحسن في مقالة له نشرت على الموقع الإلكتروني للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية مطلع الشهر الحالي، إن تقليص الدعم المقدم للاجئين يشكل "خطرًا شديدًا على سلامتهم وصحتهم وكرامتهم".


وتحدث عن استقبال الأردن لملايين اللاجئين الفارين من بلدان مجاورة خلال العقود القليلة الماضية، لافتا النظر إلى أن الحفاظ على الدعم اللازم لهم أصبح "تحديًا متزايدًا".


وقال إن الأردن "أظهر كرما لا مثيل له واستعدادا لمشاركة موارده المحدودة وبنيته التحتية لاستقبال ودعم الموجات المتتالية من اللاجئين"، داعيا المجتمع الدولي إلى "عدم التخلي عنه لمجرد تحول التركيز إلى صراعات أخرى".


وحث الأمير الحسن، الحكومات والمنظمات الدولية، على إعادة النظر في التخفيضات الأخيرة لتمويل اللاجئين في الأردن، موضحا أن "غض الطرف عن محنة اللاجئين يعادل التخلي عن مسؤوليتنا المشتركة تجاه الإنسانية والكرامة الإنسانية".

 

وأعلن برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي، عن تقليص مساعداته الغذائية الشهرية لـ 465000 لاجئ مستفيد في الأردن، مستثنيا نحو 50 ألف لاجئ من تلك المساعدات.


 




 

 


 

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