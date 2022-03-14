الأمير الحسن يرعى ندوة حوارية ضمن مشروع سدود المستقبل

الوكيل الاخباري - دعا سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، إلى إيجاد قاعدة بيانات مشتركة على مستوى المشرق تؤسس لعمل تشاركي متكامل يهدف إلى تدعيم الأمن المائي والغذائي والإنساني.



جاء ذلك في كلمة لسموه، خلال رعايته، اليوم الاثنين، ندوة حوارية ضمن مشروع سدود المستقبل (FutureDAMS)، والذي يضم كلا من جامعة مانشستر والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جمعية (MIRRA) لتطوير أساليب الري والزراعة.

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