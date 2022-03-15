الأمير الحسن يشارك بالمنتدى الوطني الأردني للحماية الاجتماعية الشاملة

الوكيل الاخباري - مندوبا عن سمو الأمير الحسن بن طلال، شاركت الوزيرة السابقة هالة لطوف اليوم الثلاثاء، في فعاليات المنتدى الوطني الاردني للحماية الاجتماعية الشاملة الذي نظمته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "ارض" تحت عنوان "تحويل الاطر نحو حماية اجتماعية مستدامة وشاملة بالأردن".



وأكد سمو الأمير الحسن بن طلال، في كلمة ألقاها نيابة عنه، الوزيرة لطوف ضرورة التركيز على نهج ثابت يسعى إلى تمكين الأفراد من خلال تعزيز مفهوم الكرامة الإنسانية والتفعيل وبناء القدرات.

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