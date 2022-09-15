الأمير الحسن يشيد ببرنامج الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي

الوكيل الإخباري - شارك سمو الأمير الحسن بن طلال في الاجتماعات الخاصة ببعثة التقييم الدورية للبنك الدولي، بهدف التعرف على مدى إحراز التقدم في أعمال مشروع الخدمات البلدية و التكيف الاجتماعي الذي تديره وزارة الإدارة المحلية بتمويل من البنك الدولي.

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واستمع سموه من مدير المشروع المهندس توفيق الخواطره إلى إيجاز عن سير أعمال المشروع والأثر الخدمي والتنموي لدعم البلديات المشاركة والمستضيفة للاجئين السوريين والذي يشمل 28 بلدية.



وركز سمو الأمير الحسن خلال اللقاء على مرتكزات التنمية المحلية والتنمية المستدامة ودمج الفئات الشباب والمرأة، إضافة إلى الفئات المهمشة في المجتمع وفق توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني، في صنع القرار وأهمية دعم المشاريع التي تعزز التنمية والسلم المجتمعية.



وثمن سموه جهود فريق المشروع في التركيز على دور المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات والخدمات المقدمة خلال آلية دعم المشروع.



كما نوه سموه إلى أهمية دعم وتنمية الاقتصاد المحلي. وشكر ممثلي ومندوبي البنك الدولي والدول المانحة للمشروع.



وفي تعقيب للسيدة لينا العبدالله، مديرة قطاع التطوير الحضري ومنعة المدن في مجموعة البنك الدولي في الأردن أكدت على أن الإرث التراكمي لإنجازات هذا المشروع لا يقتصر على تحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية للبلديات المستفيدة بل تعدى ذلك الى تكوين مايشبه نواة ريادية في العمل البلدي التنموي بخبرات وطنية معززة بمعرفة أفضل الممارسات العالمية لخدمة واقع ومستقبل المجتمع.

وعبر مدير المشروع وفريق العمل وممثلي ومندوبي البنك الدولي عن شكرهم للقاء مع سمو الأمير الحسن لهذه اللفتة الكريمة العابقة بعطاء الهاشميين ومتابعتهم لكل ما يصب في تنمية الوطن وازدهاره.