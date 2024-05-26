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الأحد، 26-05-2024 07:46 ص

الأمير الحسين ولي العهد بمقابلة خاصة على شاشة العربية اليوم

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الوكيل الاخباري - تبث قناة العربية اليوم الأحد مقابلة خاصة وحصرية مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأردن.

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وأجريت المقابلة يوم الخميس الماضي وتحدث فيها ولي العهد عن ملفات داخلية وخارجية بارزة.


وتأتي المقابلة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، وستعرض على شاشة العربية اليوم الأحد تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأردن.

 


 




 

 


 

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