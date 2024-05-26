الأمير الحسين ولي العهد بمقابلة خاصة على شاشة العربية اليوم

الوكيل الاخباري - تبث قناة العربية اليوم الأحد مقابلة خاصة وحصرية مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأردن.
وأجريت المقابلة يوم الخميس الماضي وتحدث فيها ولي العهد عن ملفات داخلية وخارجية بارزة.
وتأتي المقابلة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم، وستعرض على شاشة العربية اليوم الأحد تمام العاشرة مساءً بتوقيت الأردن.
مستقبل البلاد في الأعوام القادمة وحديث مطول حول أبرز الملفات العربية.. مقابلة خاصة وحصرية مع ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على #العربية الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت #السعودية pic.twitter.com/v61sfR7wSK— العربية (@AlArabiya) May 24, 2024