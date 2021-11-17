الأمير تشارلز يزور الجمعية العلمية الملكية

الوكيل الاخباري - استقبلت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، اليوم الأربعاء، سمو الأمير تشارلز، أمير ويلز، بمقر الجمعية العلمية الملكية.



وتأتي زيارة سمو الأمير تشارلز للجمعية، ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بھا للأردن، حيث كان في استقباله نواب الرئيس وعدد من مدراء الجمعية العلمية الملكية.



وجال الأمير تشارلز ترافقه سمو الأميرة سمية في المعرض العلمي بالجمعية العلمية، حيث اطلع على أھم وأبرز نتاجات الجمعية العلمية الملكية في مجال البحث العلمي للتنمية والتطوير، حيث قدم فريق البحث العلمي في الجمعية العلمية الملكية عرضا تفصيليا عن عملھم في مجال البحث والتطوير وتحويل المعرفة المكتسبة إلى حلول عملية وتطبيقية لمواجهة التحديات التي تواجھھا البشرية.

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