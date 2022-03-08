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الثلاثاء، 08-03-2022 08:41 م

الأمير عمر بن فيصل يرعى يوم عمل تطوعي لزراعة الأشجار

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 الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير عمر بن فيصل اليوم الثلاثاء فعاليات يوم عمل تطوعي لزراعة وغرس الأشجار في غابة وَمتنزه رابطة اللاعبين الدوليين، نظمته جمعية الأيدي الواعدة الخيرية بالشراكة مع مؤسسة نوى احدى مبادرات ولي العهد ورابطة اللاعبين الأردنيين، وجمعية الكاريتاس الأردنية.

وقال مدير عام جمعية الأيدي الواعدة عزمي شاهين إن هذا اليوم التطوعي لزراعة وغرس الأشجار جاء إيمانا من المؤسستين بالدور المجتمعي المنوط بهما، والالتزام بقضية المحافظة على البيئة، وتوسيع الرقعة الخضراء داخل الأردن.

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