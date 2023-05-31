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الأربعاء، 31-05-2023 03:26 م

الأمير عمر بن فيصل يقيم حمام العريس لولي العهد- صور

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الوكيل الإخباري- أقام سمو الأمير عمر بن فيصل حمام العريس لسمو الأمير الحسين ولي العهد، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة في منزل سمو الأمير فيصل، قبيل التوجه إلى مأدبة العشاء التي يقيمها جلالة الملك في مضارب بني هاشم.

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وقدم ولي العهد شكره قائلاً: الشكر الكبير للشباب الطيبة من الأقارب
والزملاء في الجيش العربي على اللفتة العظيمة..كفيتو ووفيتو

وشارك كل من الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الأمير عمر بن فيصل، الأمير عبدالله بن علي، جعفر الصالح، طارق جودة، محمد حلواني، عون جمعة، وطلال
الصالح


 


 


 




 

 


 

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