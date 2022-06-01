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الأربعاء، 01-06-2022 05:02 م

الأمير غازي يلتقى وزير الحج والعمرة السعودي

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

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