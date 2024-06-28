الأمير فيصل يتوج الفائزين بسباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان

الوكيل الإخباري - توج سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات، اليوم الجمعة، الفائزين بلقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان لعام 2024.

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وأقيمت منافسات السباق- الذي تنظمه الأردنية لرياضة السيارات - في محافظة جرش ‏‏بمنطقة الرمان وتكون من 3 جولات للمشاركين بمسار بلغ طوله 3 كلم وبمشاركة 28 سائقا مثلوا الأردن وفلسطين ولبنان.



ونجح السائق الأردني شاكر جويحان، في نيل لقب السباق، للمرة الثالثة خلال مسيرته، حيث أنهى سباق هذا العام بزمن بلغ 1.48.55 دقيقة.



وجاء في المركز الثاني، السائق اللبناني، أليكس فغالي، حيث أنهى السباق بزمن بلغ 1.49.065 دقيقة. وجاء الأردني هشام أمير النجار ثالثا بزمن بلغ 1.49.478 دقيقة.



وشهد السباق منافسة قوية بين السائقين وسط حضور جماهيري كبير من محبي رياضة السيارات عموما وسباق تل الرمان خصوصا.