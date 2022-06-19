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الأحد، 19-06-2022 05:59 م

الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران

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الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الأحد، حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 51، في كلية الملك الحسين الجوية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع الاحتفال، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، وقائد سلاح الجو الملكي، وآمر كلية الملك الحسين الجوية.

وبدأ الاحتفال، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ومدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، بالسلام الملكي، ثم قام سموه بالتفتيش على طابور الخريجين، الذي استعرض من أمام المنصة بنظامي المسير البطيء والمسير العادي.

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