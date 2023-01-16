الأمير مرعد يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري - عبّر سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن تفاؤله في تحقيق تقدم ملموس يسهم في زيادة قاعدة المشاركة السياسية لذوي الإعاقة.



وأعرب سموه، خلال زيارته للهيئة المستقلة للانتخاب، عن ثقته بدور الهيئة، كمؤسسة دستورية وبإجراءاتها التي تحرص من خلالها على تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالانتخابات، مبيناً بعض التحديات التي واجهتهم في العمليات الانتخابية السابقة وأشكال معالجتها المتاحة.



وأشاد سموه بالتعاون الذي قدمته الهيئة لهم، والذي تسعى إلى تطويره دوماً.

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