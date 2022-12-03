الأمير مرعد يطلق صفحته الرسمية على فيسبوك

الوكيل الإخباري - انضم سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، إلى المستخدمين الرسميين لمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عبر إطلاقه صفحته الرسمية على هذه المنصة.

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ويأتي إطلاق الصفحة بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يحتفل به العالم لتأكيد حقوق هذه الفئة، التي أثبتت تميزها على مختلف الصعد، وكانت على الدوام جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي في مختلف المجتمعات ولبنةً أساسيةً من لبنات البناء والتطوير.



ويرأس سموه المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين والهيئة الوطنية لإزالة الألغام وإعادة التأهيل.



