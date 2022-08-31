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الأربعاء، 31-08-2022 08:09 م

الأمير مرعد يلتقي رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية النيابية

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الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، في مقر الهيئة مساء اليوم الأربعاء، رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في مجلس النواب.

ويأتي اللقاء ضمن جهود اللجنة في التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، للاطلاع على جهود الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.

وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمصابين العسكريين، تقديراً للتضحيات التي قدموها خدمة للوطن وحفظ أمنه واستقراره.

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