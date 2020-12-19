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السبت، 19-12-2020 11:50 ص

الأمير مرعد يلتقي وزير التعليم العالي

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الوكيل الإخباري - عقد سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لقاءين منفصلين، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو قديس ووزيرة الدولة للتطوير المؤسسي الدكتورة رابعة العجارمة.

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وقال بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، إن سموه بحث مع الدكتور أبو قديس، أطر التعاون والخطوات التي يرغب المجلس بتنفيذها مباشرةً مع مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع الوزارة، وبصفة خاصة اعتماد إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن معايير اعتماد المؤسسات التعليمية.


وتطرق اللقاء إلى بحث عقد شراكات مع الجامعات بهدف تهيئة مرافقها ونقل خدمة مترجمي لغة الإشارة إلى الجامعات تدريجياً ضمن شروط وآليات تكفل استدامة الخدمة وجودتها.


بدوره أكد أبو قديس استعداد الوزارة لتنسيق العمل والجهود لضمان تنفيذ هذه الأهداف بشكل سريع وسلس خلال الفترة القادمة.


إلى ذلك، بحث سموه مع الدكتورة العجارمة، سبل دعم عمل المجلس وتعزيز أدائه ورفده بالخبرات الفنية المتخصصة والكوادر الفعالة.


من جهتها أكدت العجارمة استعداد الوزارة تقديم كامل الدعم المعرفي والفني من خلال برامج تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التنسيق بين المجلس والجهات التنفيذية المختلفة فيما يتعلق بتعزيز الكوادر البشرية والأداء المؤسسي.


 




 

 


 

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