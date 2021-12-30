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الخميس، 30-12-2021 03:17 م

الأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم يتفقدان سير الامتحان التكميلي في جولات ميدانية

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الوكيل الاخباري - تفقد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة عددا من قاعات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام ٢٠٢١ / الامتحان التكميلي التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الرمثا، بحضور مدير التربية الدكتور جميل البكار .

وأكد الدكتور العجارمة خلال جولته اعتزاز الوزارة وثقتها بكوادرها القائمة على إدارة الامتحان، الذي انطلقت أولى جلساته اليوم الخميس، مبينا أن قاعات الامتحان شهدت التزاما كبيرا بإجراءات البروتوكول الصحي من لبس الكمامات وقياس درجات الحرارة والتباعد، مشيرا إلى أن مظاهر التوتر والقلق من الامتحان قد تبددت؛ حيث ظهر ذلك جليا من خلال اختفاء ظاهرة التجمهر خارج القاعات.

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