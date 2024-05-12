الأمين العام علي الزبون يجتمع باللجنة الشبابية والأمانة العامة لحزب تيار الاتحاد الوطني

الوكيل الإخباري - في خطوة تُظهر تفاعله القوي مع جميع مكونات حزب تيار الاتحاد الوطني، عقد الأمين العام الجديد، علي الزبون، سلسلة من الاجتماعات الهامة، مع التركيز على دمج الطاقات الشبابية وتوحيد جهود القيادة في الحزب.



الاجتماع الأول كان مع اللجنة الشبابية حيث تم مناقشة دور الشباب في تنشيط الحياة السياسية وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار داخل الحزب. تطرق الاجتماع إلى استراتيجيات تحفيز الشباب وإشراكهم بشكل أكبر في المبادرات الحزبية من خلال ورش العمل، التدريبات، والفعاليات الموجهة.



بعد ذلك، عُقد اجتماع الأمانة العامة، حيث تم التأكيد على الخطط التنظيمية والتوجهات السياسية الجديدة للحزب. ناقش الأمين العام والأعضاء الكبار سبل تحسين الأداء العام للحزب وزيادة تأثيره في الساحة السياسية الوطنية. تضمن الاجتماع أيضًا استعراض للتحديات الراهنة التي تواجه البلاد وكيف يمكن للحزب أن يسهم بشكل فعال في مواجهتها.



هذه الاجتماعات تعكس جدية الأمين العام علي الزبون في تعزيز العمل الجماعي وتبني سياسات تشاركية تضمن تقدم الحزب وتلبية تطلعات جميع الأعضاء، وخاصة الشباب.

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