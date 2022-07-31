الأمين العام للرعاية الصحية الأولية يطمئن على مصابي الاعتداء بمستشفى جرش

الوكيل الاخباري - تفقد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، الدكتور رائد الشبول، مندوبا عن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، المصابين في حادثة الاعتداء بمستشفى جرش الحكومي والتي قام بها أحد المراجعين.



وقال الشبول إن مراجعا طعن 6 أشخاص من بينهم ثلاثة من الكوادر الصحية، ورجل أمن، ومراجع، وموظف شركة خدمات، مبينا أن الاعتداء لم يكن نتيجة احتكاك أو خلافات مع أي من الكوادر الطبية.



وأشار الشبول إلى أن الحالات قيد العلاج وتحت المتابعة الطبية، حيث أن 3 إصابات حالتهم بسيطة والبقية متوسطة باستثناء حالة تحتاج إلى تدخل جراحي لوجود نزف دموي في الصدر، وجرى تحويلها إلى مستشفى الأمير راشد، بعد القيام بالإسعافات الأولية.

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