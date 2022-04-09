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السبت، 09-04-2022 11:29 ص

الأنشطة الرياضية والشبابية تنثر عباءة الفرح في سهرات رمضانية

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الوكيل الإخباري - نثرت الفعاليات الرياضية والشبابية عباءة الفرح والسرور في مختلف محافظات ومدن المملكة، بعد جملة من الفعاليات التي تزامن تطبيقها مع بدء شهر رمضان المبارك.

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واستفادت الجهات الرياضية والشبابية مثل وزارة الشباب والاتحادات الرياضية المختلفة، من الاجراءات الحكومية التخفيفية المتعلقة بجائحة كورونا، للبدء ببرامج شبابية ورياضية مختلفة، أسهم في تفعيلها الطقس المثالي خلال ليالي رمضان، لتشهد جميع مدن المملكة حالة من النشاط والتفاعل الذي جاء بعد عامين من الاحتجاب بسبب تداعيات جائحة كورونا التي عطلت الأنشطة في العامين الماضيين.


وأطلقت وزارة الشباب الخميس الماضي، البطولة الكروية الأضخم والأهم على مستوى المملكة، بمشاركة أكثر من ألف فريق يمثلون جميع المحافظات والألوية، وسط تفاعل وحماس لمثل هذه الفعاليات التي توجه طاقات الشباب نحو الرياضة والعمل العام الذي من شأنه صقل مواهب الشباب.


واعتبر متحدثون أن عودة المنافسات في عدة رياضات خاصة كرة القدم، أعادت الحياة إلى الملاعب، مؤكدين كذلك ان الحكومة أحسنت صنعا بقرارها الأخير بعودة الجماهير إلى المدرجات بنسبة 100%، وهو أمر يتوق اليه الشارع المحلي في مختلف الأنشطة.


ويقول المدير الفني لفريق نادي عنجرة لكرة القدم خالد الخطيب، إن تفعيل الانشطة الرياضية خلال شهر رمضان، كان له أطيب الأثر في نفوس جميع الرياضيين الذين وجدوا الفرصة مناسبة للعودة إلى هذه الفعاليات بعد احتجاب لمدة عامين بسبب كورونا.


وأضاف المتابع لأجواء محافظة عجلون حاليا، يلمس أهمية قرار اقامة بطولات رياضية وشبابية في مختلف المحافظات، حيث الاجواء التنافسية، اضافة الى متابعة مباريات دوري المحترفين لكرة القدم الذي عاد خلال شهر رمضان في سهرات رياضية رمضانية رائعة.


رئيس نادي معان ماجد الخوالدة، اعتبر أن النشاط الرياضي الشبابي الرمضاني الذي طال مختلف المحافظات، يواصل نثر اجواء الفرح والسرور بين الشباب وهو أمر يعكس توق الشارع الرياضي المحلي لعودة الانشطة بكامل طاقاتها.


وقال إننا سعيدون بعودة الانشطة ومباريات الخماسي وفعاليات دوري المحترفين خلال سهرات شهر رمضان، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت بعد فترة حرمان بسبب كورونا، وهو ما يفسر حماس الشباب الأردني للمشاركة في هذه البطولات والانشطة.


أما المدرب المساعد لفريق الرمثا لكرة القدم إبراهيم السقار، فقد أكد أهمية تفعيل الانشطة الرياضية والشبابية خلال شهر رمضان، مشيدا بقرار اتحاد كرة القدم بعودة مباريات دوري المحترفين خلال الشهر الفضيل وبطاقة استيعابية كاملة للمدرجات.


وقال إن الشباب الاردني يتوق لعودة الأنشطة التي غابت لعامين بسبب كورونا، وهو الأمر الذي يفسر حماس الشباب للانخراط في الفعاليات.


بدوره، أكد مشجع فريق نادي الحسين اربد لكرة القدم ماهر موسى، أن الاجواء الرياضية الشبابية التي تشهدها محافظة اربد حاليا، أسهمت بنثر عباءة الفرح، وكسرت حاجز الخوف من كورونا التي عطلت الحياة خلال العامين الماضيين.


كما اعتبر موسى أن عودة الحياة إلى مدرجات كرة القدم، نشرت البهجة والفرح عند الشباب الأردني الذي بات يتوجه إلى الملاعب لمتابعة المنافسات في سهرات كروية رمضانية افتقدها المشجع الاردني منذ سنوات.

 




 

 


 

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