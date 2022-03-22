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الثلاثاء، 22-03-2022 11:29 ص

الأهازيج الوطنية عنوان للأجواء الانتخابية في عجلون

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الوكيل الإخباري - الأهازيج الوطنية التي تصدح من السيارات والحافلات التي تقل مناصري المرشحين، والتي تتغنى بالوطن وقائده، كانت عنوانا لرحلة التسابق في نقل المقترعين للإدلاء بأصواتهم مع بدء عملية الاقتراع لانتخابات البلديات ومجالس المحافظات "اللامركزية" اليوم الثلاثاء، في محافظة عجلون وتحديدا في لواء كفرنجة.

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ومنذ ساعات الصباح الباكر تسلحت سيارات وحافلات مناصري المرشحين بالأغاني الوطنية التي خلقت أجواءً احتفالية حماسية، زادت من تسابق المقترعين نحو صناديق الاقتراع.


وشهدت الأماكن القريبة من مراكز الاقتراع تجمعات كبيرة وازدحامات، وسط تسابق المناصرين في بث الأغاني الوطنية التي رفعت من وتيرة التنافس في نقل المقترعين الذين عاشوا اجواء احتفالية بامتياز.


وأشار المقترع مصلح أحمد، الى أن أصوات الأهازيج الوطنية التي تصدح من سيارته تثير في نفسه الحماس لمواصلة نقل المقترعين المؤيدين لمرشح عشيرته بشكل خاص والتكتل بشكل عام.


وأكد أن الأجواء الحماسية والمناكفات المعتادة في الأيام التي سبقت الانتخابات، دفعته لتخصيص حافلته للتطوع في نقل المقترعين، متسلحا بالأغاني الوطنية التي تتغنى بالوطن، معتبرا أن هذه الاغاني أثارت فيه الكثير من الحماسة.


وأشاد المقترع محمد المصطفى بالأجواء الحماسية التي شهدتها الساعات الأولى من عملية الاقتراع، مبينا أن الأجواء الاحتفالية تسهم في زيادة نسبة الاقتراع.

 

وأبدى المصطفى سعادته بالأغاني الوطنية التي تصدح من سيارات المناصرين، لافتا الى انها تخلق اجواء من الحماس لحث الناخبين على المسارعة للادلاء باصواتهم.


أما سائق "البك اب" محمد مفلح، المناصر لأحد التكتلات الثلاثة في انتخابات لواء كفرنجة، فقال إن الاغاني الوطنية الصادرة من سيارته يمنحه حماسا اكبر لمواصلة عمله في نقل المقترعين إلى مختلف صناديق الاقتراع.


يذكر أن بوابات مراكز الاقتراع في كفرنجة تشهد تواجدا للجان شكلها المرشحون لضبط عملية التصويت واحصاء الاعداد وتفقد المقترعين.

 




 

 


 

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