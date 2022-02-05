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السبت، 05-02-2022 06:35 م

الأوبئة: أعراض الإصابة بكورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، السبت، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا تظهر بعد يوم إلى 14 يوما من التعرض للوباء، لكن الأنفلونزا "أقصر وتظهر الأعراض من يوم إلى 4 أيام بعد التعرض" للمرض.

"نحن في فصل الشتاء والأجواء باردة حيث تكثر الأمراض الموسمية، وكورونا بكافة متحوراتها والأنفلونزا هي أمراض موسمية" وفق حجاوي لـ "المملكة".

وتحدث عن "أوجه الشبه والاختلاف بين المرضين سواء فيروس كورونا والأنفلونزا لكن بالتحديد أوميكرون المتحورة سريعة الانتشار تؤدي إلى أعراض أقل. عادة ما تلجأ 60 أو 70% من الحالات إلى العزل المنزلي وهذا يتطلب احتياطات وإجراءات احترازية".

"الأنفلونزا وكورونا دائما يعتمدان على بعضهما البعض في أن الإجراءات واحدة ونقل العدوى واحد عن طريق الرذاذ والمصافحة عندما يكون أحد مصاب" بحسب حجاوي.

أما الحمى "مميزة بين الطرفين والتعب والاجهاد أي متشابهة لكن فترة حضانة كورونا هي أطول وتظهر الأعراض بعد التعرض بيوم إلى 14 يوما أما الأنفلونزا أقصر تظهر الأعراض من يوم إلى 4 أيام بعد التعرض".

وأشار حجاوي إلى أن الأطباء "أصبحوا يتعرفون على الأنفلونزا الموسمية ويستطيعون تشخيصها".

وفحص الكشف عن فيروس كورونا (بي سي آر) هو الذي يحدد سواء أكان الشخص مصابا بكورونا أو بأنفلونزا موسمية بحسب حجاوي.

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