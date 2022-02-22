الأوبئة: أيام وتنخفض نسب إصابات كورونا إلى أقل من 50%

الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن من المتوقع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا الى ما دون الـ 50% خلال هذا الاسبوع بعد أن سجلت ذروة الإصابات النشطة في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي 196 الف إصابة.

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وأوضح حجاوي، أن لجنة الأوبئة متفائلة والوضع الوبائي في الأردن مطمئن بعد تجاوز موجتي (دلتا وأوميكرون) في وقت قصير.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 وفاة و 9117 إصابة كورونا جديدة .