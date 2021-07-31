الأوبئة تؤكد لـ الوكيل أن تكرار سيناريو موجتي كورونا أصبح مستحيلاً

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الموجتين الأولى والثانية لن يتكررا أبدا في الأردن من حيث عدد الوفيات والإصابات.

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وأضاف حجاوي لـ الوكيل الإخباري أن ضمان عدم عودة الموجتين السابقتين يستند على الخبرة والاستعدادات وجاهزية النظام الصحي في الأردن، الذي غدا قادرا على مواجهة أي طارئ، والتصدي لانتشار الفيروس بحرفية ودقة عاليتين.

وأشار إلى أن هناك تراخٍ وعدم التزام من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الطفيف الذي شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى وجوب الالتزام بشروط الوقاية باعتبارها واجب وطني على كل فرد في المملكة.

ولفت إلى ان العالم غير مستقر؛ حيث يشهد صعود وزيادة في الأرقام بسبب الدلتا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المتخلفين عن الجرعة الثانية أخذوا جرعاتهم، وهذا الأمر مطمئن تبعاً لطبيعة الدلتا التي تحتاج لجرعتين كاملتين لتفادي الإصابة.

وأوصى حجاوي المواطنين باستغلال فرصة فتح أبواب جميع المراكز امام المواطنين دون موعد مسبق، مع إعلان وزارة الصحة عن نوع المطاعيم مسبقا، مؤكدا أن المطعوم هو الحل.

وختم حديثه لـ الوكيل الإخباري بأن نسبة 90% من الإصابات في المملكة ممن لم يتلقوا المطعوم المضاد لكورونا.