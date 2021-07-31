السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

تربية الكورة تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتمكين القطاع الخاص

رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء للشهر المقبل عند صفر

الأوبئة تؤكد لـ الوكيل أن تكرار سيناريو موجتي كورونا أصبح مستحيلاً

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة لتركيا بشأن مواجهة الحرائق

40 شائعة في تمّوز مع تراجُع الشائعات الصحيّة

وفاة واحدة و123 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

مهني المشارع يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرامجه التدريبية

6 تركيبات غذائية تقوي الجسم وتعزز المناعة

عاجل

الأوبئة تؤكد لـ الوكيل أن تكرار سيناريو موجتي كورونا أصبح مستحيلاً

السبت، 31-07-2021 02:27 م

الأوبئة تؤكد لـ الوكيل أن تكرار سيناريو موجتي كورونا أصبح مستحيلاً

7202130193012430445127


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - أكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الموجتين الأولى والثانية لن يتكررا أبدا في الأردن من حيث عدد الوفيات والإصابات.

اضافة اعلان

 

وأضاف حجاوي لـ الوكيل الإخباري أن ضمان عدم عودة الموجتين السابقتين يستند على الخبرة والاستعدادات وجاهزية النظام الصحي في الأردن، الذي غدا قادرا على مواجهة أي طارئ، والتصدي لانتشار الفيروس بحرفية ودقة عاليتين.

 

وأشار إلى أن هناك تراخٍ وعدم التزام من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى الارتفاع الطفيف الذي شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى وجوب الالتزام بشروط الوقاية باعتبارها واجب وطني على كل فرد في المملكة.

 

ولفت إلى ان العالم غير مستقر؛ حيث يشهد صعود وزيادة في الأرقام بسبب الدلتا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المتخلفين عن الجرعة الثانية أخذوا جرعاتهم، وهذا الأمر مطمئن تبعاً لطبيعة الدلتا التي تحتاج لجرعتين كاملتين لتفادي الإصابة.

 

وأوصى حجاوي المواطنين باستغلال فرصة فتح أبواب جميع المراكز امام المواطنين دون موعد مسبق، مع إعلان وزارة الصحة عن نوع المطاعيم مسبقا، مؤكدا أن المطعوم هو الحل.

 

وختم حديثه لـ الوكيل الإخباري بأن نسبة 90% من الإصابات في المملكة ممن لم يتلقوا المطعوم المضاد لكورونا.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9201818155111624016242

تربية الكورة تبحث خطة تعويض الفاقد التعليمي

610533e15076b

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتمكين القطاع الخاص

الملك 2

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة لتركيا بشأن مواجهة الحرائق

أكيد

40 شائعة في تمّوز مع تراجُع الشائعات الصحيّة

315924_12_1610644219

مهني المشارع يبدأ باستقبال طلبات الالتحاق ببرامجه التدريبية

ن

الأمانة : الدفع للباص السريع إلكتروني فقط

أخبار متعلقة
72021518225544715786

محافظة : ربما دخلنا في موجة ثالثة من كورونا

60ed5bea11086

الغذاء والدواء لـ الوكيل: مطاعيم كورونا لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية

كورونا 2

ارتفاع عدد الوفيات والاصابات بكورونا في الاردن

ed05779d-e3d7-4bdd-95d6-0b4c2d4d1c2b

تزامناً مع موجة الحر.. الأوبئة تحذر الأردنيين من التجمع في الأماكن المغلقة المتواجد بها 'التكييف'

920202713447686668082

لجنة الاوبئة : الخطة الحكومية لفتح القطاعات لم تتغير

وزارة الصحة

' الصحة' تطمئن الأردنيين : تلقي جرعتي اللقاح يحمي من المتحورات