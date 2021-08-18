الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

الوكيل الاخباري- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة ستصدر بيانا تحدد فيه الآلية والأشخاص الذين يحق لهم أخذ الجرعة الثالثة من المطعوم، مشدداً على أن الخلط بين اللقاحات أمر غير مُحبذ في الأردن.



وقال إنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم للأشخاص أصحاب المناعة المتدنية، حيث ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن قائمة الأمراض التي يستوجب على الأشخاص المصابين بها أخذ الجرعة الثالثة المعززة والتي ستكون أبرزها أمراض السرطان، والفشل الكلوي وزراعة النخاع.



وأشار إلى أن وزارة الصحة ستحدد الأماكن التي يجب التوجه عليها وكيفية العناية بهذه الفئة، مضيفا أنه لابد لكبار السن أخذ الجرعة المعززة.



وبين أن وزارة الصحة لا تحبذ الخلط بين المطاعيم، وعليه ستكون الجرعة الثالثة المعززة، من نوع المطعوم ذاته الذي أخذه في السابق.



ولفت إلى أن الوضع الوبائي في الأردن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يشهد استقرارا رغم ازدياد أعداد الإصابات التي مازالت ضمن النسب المقبولة، مستدركا قوله بأننا نحتاج إلى زيادة وتيرة التطعيم.



وقال إن هناك 200 ألف شخص تخلفوا عن أخذ الجرعة الثانية من المطعوم، وعليه لابد من التركيز على ضرورة تلقي هذه الجرعة كون مناعتهم الحالية لن تحصنهم من الإصابات بالمتحور الهندي “دلتا”.

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