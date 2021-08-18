الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

خبير يتوقع متى يجب استبدال الدولارات بالذهب

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا

نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

بعد فاجعة طفل في الزرقاء .. الإعلامي الوكيل يوجه رسالة إلى السائقين

3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

الأربعاء، 18-08-2021 10:51 ص

الأوبئة تكشف تفاصيل تلقي الجرعة المعززة

1_11


الوكيل الاخباري- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن وزارة الصحة ستصدر بيانا تحدد فيه الآلية والأشخاص الذين يحق لهم أخذ الجرعة الثالثة من المطعوم، مشدداً على أن الخلط بين اللقاحات أمر غير مُحبذ في الأردن.

وقال إنه سيتم إعطاء الجرعة الثالثة من المطعوم للأشخاص أصحاب المناعة المتدنية، حيث ستقوم وزارة الصحة بالإعلان عن قائمة الأمراض التي يستوجب على الأشخاص المصابين بها أخذ الجرعة الثالثة المعززة والتي ستكون أبرزها أمراض السرطان، والفشل الكلوي وزراعة النخاع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستحدد الأماكن التي يجب التوجه عليها وكيفية العناية بهذه الفئة، مضيفا أنه لابد لكبار السن أخذ الجرعة المعززة.

وبين أن وزارة الصحة لا تحبذ الخلط بين المطاعيم، وعليه ستكون الجرعة الثالثة المعززة، من نوع المطعوم ذاته الذي أخذه في السابق.

ولفت إلى أن الوضع الوبائي في الأردن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية يشهد استقرارا رغم ازدياد أعداد الإصابات التي مازالت ضمن النسب المقبولة، مستدركا قوله بأننا نحتاج إلى زيادة وتيرة التطعيم.

وقال إن هناك 200 ألف شخص تخلفوا عن أخذ الجرعة الثانية من المطعوم، وعليه لابد من التركيز على ضرورة تلقي هذه الجرعة كون مناعتهم الحالية لن تحصنهم من الإصابات بالمتحور الهندي “دلتا”.

اضافة اعلان

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202113154156995629666

الصحة: الجنين قد يحصل على مناعة جرّاء تلقي الأم للقاح

a51ac35a-19c4-43ba-977e-235b3fdd2a30

فاجعتان تشهدها المملكة في أقل من 24 ساعة

ضانا

نقابة الجيولوجيين تؤيد قرار تعديل حدود محمية ضانا

ضانا 2

انقذوا ضانا يشعل تويتر رفضا لقرار تعديل حدودها

2202116125319311933026

3 سيناريوهات لحل مشكلة الاكتظاظ بالمدارس

820211613911655754481

وزير الصحة ينهي خدمات موظفين- أسماء

أخبار متعلقة
كورونا 2

ارتفاع كبير في اصابات كورونا في الاردن

الوكيل لقاح

الصحة : إعطاء الجرعة المعززة من لقاح فايزر المضاد لكورونا للراغبين غداً

الصحة

الصحة تعلن أسماء المراكز التي تتوفر بها المطاعيم اليوم

الصحة

الصحة تنشر قائمة لمراكز تعطي الجرعة الأولى لفوق 12 عاما

720211917333500074023

ارتفاع في عدد الوفيات وفحوصات كورونا الايجابية بالاردن

وزارة الصحة 2)

تخفيض سن التطعيم ضد كورونا في الأردن لـ 12 عاماً