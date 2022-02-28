الأوبئة توضح حول إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة

الوكيل الإخباري

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- استبعدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة نجوى خوري اتخاذ توصيات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأردن خلال الفترة المقبلة.وقالت خوري لـ"الوكيل الإخباري"، إن فيروس كورونا أصبح متوطنا في الأردن وله العديد من التحورات وقد يتحور أيضا في المستقبل وهو ما يجب علينا الحذر منه.وأضافت أنه حتى إذا كان هناك توصيات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة فإنه سيتم الإبقاء عليها في الأماكن المغلقة والمكتظة.وأشارت خوري إلى ضرورة تلقي المطاعيم لما لها من قدرة على مكافحة الفيروس والتقليل من الأعراض القوية للإصابة.وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن إجراءات تخفيفية في التعامل مع كورونا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الأول من شهر آذار، حيث تتضمن تخفيض فترة العزل الصحي، وإلغاء شرط إجراء فحص PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن وكذلك في الحفلات وإلغاء حجر المخالطين.