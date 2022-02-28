الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 10:16 ص

الأوبئة توضح حول إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة

62021824524888433878


الوكيل الإخباري - استبعدت عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة نجوى خوري اتخاذ توصيات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأردن خلال الفترة المقبلة.اضافة اعلان


وقالت خوري لـ"الوكيل الإخباري"، إن فيروس كورونا أصبح متوطنا في الأردن وله العديد من التحورات وقد يتحور أيضا في المستقبل وهو ما يجب علينا الحذر منه.

وأضافت أنه حتى إذا كان هناك توصيات بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة فإنه سيتم الإبقاء عليها في الأماكن المغلقة والمكتظة.

وأشارت خوري إلى ضرورة تلقي المطاعيم لما لها من قدرة على مكافحة الفيروس والتقليل من الأعراض القوية للإصابة.

وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا عن إجراءات تخفيفية في التعامل مع كورونا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الأول من شهر آذار، حيث تتضمن تخفيض فترة العزل الصحي، وإلغاء شرط إجراء فحص PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن وكذلك في الحفلات وإلغاء حجر المخالطين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

5

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

2202227201219254153142

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

حدود

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

b50e78d1-ff50-4034-9818-686689f5deae

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

2202228122520464730838

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

أخبار متعلقة
120222820484171139153

17 وفاة و8170 اصابة جديدة بكورونا في الاردن اليوم السبت

120222818352444620256

الاردن يدين الهجوم الارهابي في باكستان

resize

الارصاد: موجة صقيع وانجماد واسعة السبت - تفاصيل

1202228184641342447250

هل تعوض الحكومة أو شركات الكهرباء المواطنين المتضررين من الانقطاع ؟

1202227183550346680744

العلاوين للوكيل: تعبئة 850 ألف أسطوانة غاز خلال المنخفض دون انقطاع

78878079-b0fe-42fe-8831-ea87ff3bb5ee

حجاوي: منخفض الخير سوف يقلل عدد إصابات كورونا ومدة الموجة