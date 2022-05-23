الأوبئة : حدوث حالات إصابة بجدري القرود في الأردن وارد

الوكيل الاخباري - قالت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتورة نجوى خوري إن حدوث حالات إصابة بـ”جدري القردة” في الأردن وارد لكن نسبة ذلك قليلة جداً.



وأضافت عبر راديو هلا، الإثنين، إن للمرض دواء متوفر عالمياً رغم عدم حاجة من يُصاب بالفيروس له إلا في حالات خاصة.



وأكّدت خوري على عدم تناول الموضوع من غير المتخصصين و”الفتوى” بشأنه دون الاطلاع على المرض وخصائصه، مشددة على أن الحرص مطلوب لا الفزع.



وبينت أن منظمة الصحة العالمية تقوم بجهدها لتوفير العلاج لمختلف دول العالم.



وأشارت إلى أسباب انتشار ظاهرة “الفيروس”، حيث إن الكثافة السكانية العالمية العالية واختلاط الأفراد ببعض وسهولة السفر والتنقل هي من العوامل الرئيسة لانتشار المرض.

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