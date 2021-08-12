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الخميس، 12-08-2021 12:31 م

الأوبئة : خطة الفتح الشامل في بداية أيلول كما هي لغاية الآن

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الوكيل الإخباري - توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، أن لا يتم إجراء أي تغيير على الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة والمتمثلة بالفتح الشامل للقطاعات وإلغاء الحظر الجزئي بحلول الأول من أيلول المقبل.

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وقال خلال تصريحات صحفية، إن تقييم الأسبوعي الذي يبدأ السبت ويستمر إلى يوم الجمعة من كل أسبوع هو الأدق لتقييم الوضع الوبائي في المملكة، حيث يضع هذا التقييم "النقاط على الحروف".


وأضاف أنه مازلنا نتراوح ما بين 5 – 6 ألف إصابة في الأسبوع، حيث أن أغلب الإصابات خفيفة، فالموجة التي تشهدها المملكة حالياً تم الدخول فيها بالتزامن مع تسريع عملية التطعيم وتشديد الرقابة من قبل فرق الرقابة والتفتيش لتطبيق أمر الدفاع 32، وهذا يضعنا أمام حالة استقرار للوضع الوبائي في المملكة.


وبين أنه يتوقع ببقاء نسبة إيجابية الفحوصات بحدود 4% وهذا رقم مهم وجيد، لكن الأمر يتطلب زيادة وتيرة وسرعة التطعيم، واتباع إجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة حتى نصل إلى شهر أيلول المقبل والوضع الوبائي مستقر وعليه يتم فتح شامل القطاعات.


 




 

 


 

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