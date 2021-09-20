الأوبئة: رصد اصابات كورونا لاشخاص تلقوا اللقاح قبل 7 اشهر

الوكيل الاخباري- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي أن 88% إلى 97% من المطاعيم الاربعة المعتمدة في الأردن فعالة، لكن دخول المستشفيات هو لمن لم يتلقى المطعوم، او من تلقى الجرعة الاولى، أو من تلقاه قبل 6 او 7 أشهر وتم رصد تكرار اصابتهم بكورونا.



وقال حجاوي ، إن الأردن وكافة دول العالم تدرس اعطاء جرعة ثالثة معززة لكافة المواطنين، مشيرا إلى أن الأردن بدأ بالمواطنين ذوي الامراض التي تسبب ضعف المناعة.

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